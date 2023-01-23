『オダセイ 風琴マチ 牛革 名刺入れ 8140-06 ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 04時 39分に出品され04月28日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,530円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オダセイ 風琴マチ 牛革 名刺入れ 8140-06 ブラウン



【商品説明】

・カードポケットの数:4

・タテ7.5cmxヨコ11cmxマチ1cm

・メイン素材: 表地:牛革

・留め具の種類: 無し

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ オダセイ

風琴マチ

牛革

名刺入れ

8140-06

ブラウン