『オダセイ 風琴マチ 牛革 名刺入れ 8140-06 ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 04時 39分に出品され04月28日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,530円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オダセイ 風琴マチ 牛革 名刺入れ 8140-06 ブラウン
【商品説明】
・カードポケットの数:4
・タテ7.5cmxヨコ11cmxマチ1cm
・メイン素材: 表地:牛革
・留め具の種類: 無し
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ミッシェルクラン 女性用 レディース 前ファスナー ベルト付 チュニック 透防止/制電/ストレッチ/制菌/工業洗濯対応 MK0023 C-8
¥ 7530
マック レインコート 高撥水 軽量生地 軽量高密度CORDURA ナイロン 袖口調節フィットテープ フードドローコード調節 サコッシュ付き ネイビー M
¥ 7529
富士桜工房 ネクタイ ぼかし縞 日の出 ストライプ
¥ 7529
レノマオム 小型 純札 レーヴ 506603 二つ折り財布 クロ
¥ 7529
アイトス ディアプレックス レインパンツ(男女兼用) AZ56318 010 ブラック M
¥ 7529
富士桜工房 ネクタイ ダークターコイズグリーン シルク とんぼ柄 梨地 納戸色 日本製
¥ 7529
おたふく手袋 夏用ヘッドキャップ カバー付き 吸汗速乾 接触冷感 消臭 紫外線軽減 コンプレッション メンズ JW-613 ホワイト フリー
¥ 7529
CA4LA PP MAT GRN Free Size TAM02513
¥ 7529
POLICE ポリス サングラス SPLC42I U28Z 55サイズ マットブラック/ブルー ROADSTER 偏光サングラス Polar
¥ 7529
Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (ホワイトカモフラージュ)
¥ 7529
リプナー(LIPNER) バックパックレインスーツ 23716283 ネイビー M
¥ 7529
アビレックス ゴルフ AVIREX GOLF ベルト ロゴベルト ブラック フリー
¥ 7529
IL Bussetto イルブセット メンズ 二つ折り名刺入れ/カードケース 11-013 Black ブラック
¥ 7529
キャスコ ベルト KBT-2136C メンズ ブルー FREE （115cm対応）
¥ 7529
エメリカ スケートシューズ DICKSON BLACK/WHITE/GOLD 26.0 cm
¥ 7529
大きい 折りたたみ傘 メンズ風に強い10本骨 昔ながらの2段式 テフロン超撥水 (.黒.)
¥ 7529
日光を遮断！ 軽量ＬLサイズ 晴雨兼用フリル付日傘 ドーム型 生地裏コーティングUVカット 紫外線遮蔽率99% UPF50+ 65cm （白)
¥ 7529
日光を遮断！ 軽量ＬLサイズ 晴雨兼用フリル付日傘 ドーム型 生地裏コーティングUVカット 紫外線遮蔽率99% UPF50+ 65cm （灰ピンク)
¥ 7529
落札価格7530円
661 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！