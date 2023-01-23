『Super Strokeスーパーストローク グリップ S Stroke 直輸入スペシャルパッケージ フラッツォ 3.0 カウンターコア 並行輸入【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 24分に出品され03月07日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブルーミッドナイトBLMN 横幅:36mm 長さ:約267mm 口径0.58インチ 重量:78g 60623
・・Color:ブルーミッドナイトBLMN
・グリップ口径：0.580インチ・断面形状：半円柱
・全長：約266.7mm
・直径：約42.4mm
・重量：約78±5g
・形状：ノンテーパーパターグリップ・50gカウンターコア付き
GOLFPRIDE(ゴルフプライド) ツアーベルベット・ラバー バックライン有 VTM ブラック M60X (10本セット)
¥ 7529
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落札価格7529円
672 入札履歴
終了
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