『BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ノーパンクフェンダー EVA S 30D0001【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 00時 36分に出品され03月22日 00時 36分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ノーパンクフェンダー EVA S 30D0001



【商品説明】

・ノーパンクフェンダー（ＥＶＡ）（小）



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。