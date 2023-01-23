『山下工芸(Yamasita craft) 日本製 瓢箪やたら編一輪差 白 箱入【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 33分に出品され03月20日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山下工芸(Yamasita craft) 日本製 瓢箪やたら編一輪差 白 箱入
【商品説明】
・サイズ:Φ12×H26.5cm
・寸法:Φ12×H26.5cm
寸法備考:(箱入)
素材:竹
製造国:日本製
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 29.10 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
996 入札履歴
終了
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