『壁掛けライト ブラケットライト インテリア 玄関灯 照明器具 ウォールライト レトロ ステンドグラス 壁掛け照明 室内照明 北欧 アンティーク カフェ風【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 06時 37分に出品され03月31日 06時 37分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お洒落なインテリアライトとしても広くご使用いただいています。室内インテリア照明 おしゃれ 小型、便利な設置、概観が絶妙！照明だけでなく、装飾機能も持っています。シンプルなデザインで、手触りも良い感じです。廊下・寝室・浴室などの照明 ブラケットライト アンティーク壁付け 照明 ライト モダン シンプル 北欧 和風 おしゃれ 照明 間接照明 LED アンティーク照明 レトロ照明 ブラケットライト 壁掛け照明 ウォールライト ウォールランプ商品名： ブラケットライト 壁掛け照明 ウォールライト 玄関灯
材質 アイアン製（鉄）、ガラス
寸法 壁に取り付けた状態で
高28cmシェード直径20cm
電球付き：1ケ/E27口金/LED4W（照明相当40W）
主な仕様：室内照明、インテリア、防水ではありません、概観が絶妙！照明だけでなく、装飾機能も持っています
場所：ダイニング カフェ リビング 寝室 食卓用 居間用 玄関 玄関灯 廊下 カフェー 店舗 寝室
取付方法： 取り付けにつきまして、表側はビスで簡単に止めれますが、裏側に電線の結線が
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¥ 7529
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落札価格7529円
958 入札履歴
終了
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