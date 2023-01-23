壁掛けライト ブラケットライト インテリア 玄関灯 照明器具 ウォールライト レトロ ステンドグラス 壁掛け照明 室内照明 北欧 アンティーク カフェ風【2025年度カレンダ】

商品情報

お洒落なインテリアライトとしても広くご使用いただいています。室内インテリア照明 おしゃれ 小型、便利な設置、概観が絶妙！照明だけでなく、装飾機能も持っています。シンプルなデザインで、手触りも良い感じです。廊下・寝室・浴室などの照明 ブラケットライト アンティーク壁付け 照明 ライト モダン シンプル 北欧 和風 おしゃれ 照明 間接照明 LED アンティーク照明 レトロ照明 ブラケットライト 壁掛け照明 ウォールライト ウォールランプ商品名： ブラケットライト 壁掛け照明 ウォールライト 玄関灯



材質 アイアン製（鉄）、ガラス



寸法 壁に取り付けた状態で

高28cmシェード直径20cm



電球付き：1ケ/E27口金/LED4W（照明相当40W）



主な仕様：室内照明、インテリア、防水ではありません、概観が絶妙！照明だけでなく、装飾機能も持っています



場所：ダイニング カフェ リビング 寝室 食卓用 居間用 玄関 玄関灯 廊下 カフェー 店舗 寝室



取付方法： 取り付けにつきまして、表側はビスで簡単に止めれますが、裏側に電線の結線が