『アラミントリプル 犬猫用 5mL×30包【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 10時 09分に出品され04月23日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アラミントリプル 犬猫用 5mL×30包
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 10.10 cm
奥行 : 11.70 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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965 入札履歴
終了
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