『レディース財布 middle wallet 二つ折り財布 牛皮 レザー (Pink)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 20分に出品され03月29日 21時 20分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レディース財布 middle wallet 二つ折り財布 牛皮 レザー (Pink)
【商品説明】
・※素材：本革
・【平置き実寸】 H9 W13.5 D3 (cm)
・内側：札入れ×2 ポケット×5 カード入れ×8 小銭入れ×1 がま口x1
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
744 入札履歴
終了
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