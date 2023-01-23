『nissen(ニッセン) テーラード ジャケット 裏地なし 接触冷感 洗える UVカット 吸水速乾 オフィス 通勤 ベーシック レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 21時 20分に出品され03月18日 21時 20分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
nissen(ニッセン) テーラード ジャケット 裏地なし 接触冷感 洗える UVカット 吸水速乾 オフィス 通勤 ベーシック レディース
【商品説明】
・洗濯機で洗えるベーシックテーラードジャケット・スカートにもパンツにも合わせやすいシルエット・1枚あれば間違いなしの定番アイテム・通勤スタイルにも休日スタイルにも使える着回し力GOODな一着・お家でケア出来るからお手入れもらくらく・通勤時にもエアコン対策にも、たくさん使って楽しんでください！
・【S】:バスト:85、肩幅:36、袖丈:56、着丈:52、袖幅:32【M】:バスト:94、肩幅:38、袖丈:58、着丈:54、袖幅:33【L】:バスト:100、肩幅:40、袖丈:59、着丈:55、袖幅:34【LL】:バスト:107、肩幅:41、袖丈:59、着丈:56、袖幅:35
・メイン素材: 100% ポ
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 30.50 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
912 入札履歴
終了
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