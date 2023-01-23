nissen(ニッセン) テーラード ジャケット 裏地なし 接触冷感 洗える UVカット 吸水速乾 オフィス 通勤 ベーシック レディース【2024年最新】

商品情報

【商品名】

nissen(ニッセン) テーラード ジャケット 裏地なし 接触冷感 洗える UVカット 吸水速乾 オフィス 通勤 ベーシック レディース



【商品説明】

・洗濯機で洗えるベーシックテーラードジャケット・スカートにもパンツにも合わせやすいシルエット・1枚あれば間違いなしの定番アイテム・通勤スタイルにも休日スタイルにも使える着回し力GOODな一着・お家でケア出来るからお手入れもらくらく・通勤時にもエアコン対策にも、たくさん使って楽しんでください！

・【S】:バスト:85、肩幅:36、袖丈:56、着丈:52、袖幅:32【M】:バスト:94、肩幅:38、袖丈:58、着丈:54、袖幅:33【L】:バスト:100、肩幅:40、袖丈:59、着丈:55、袖幅:34【LL】:バスト:107、肩幅:41、袖丈:59、着丈:56、袖幅:35

・メイン素材: 100% ポ



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 30.50 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。