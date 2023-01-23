『A&D デジタルはかり HT-5000 ≪ひょう量:5100g 最小表示:1g 皿寸法:132(W)*130(D)mm 検定無≫【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 12時 58分に出品され03月24日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。
【商品概要】
ひょう量:5100g
最小表示:1g
計量皿寸法:132(W)×130(D)mm
電源:ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売)
付属品:取扱説明書、モニター用乾電池、収納ケース
【商品説明】
コンパクトスケールです。
各種産業から学校、家庭、ホビーまで幅広く使用できます。
収納ケース標準付属です。
積み重ねて収納可能です。
電池残量表示付きです。
オートパワーオフ、風袋引き機能付きです。
各種産業から工場、学校、家庭まであらゆる現場で使えます。
【商品詳細】
ブランド：エー・アンド・デイ(A&D)
商品名：A&D デジタルはかり HT-5000 ≪ひょう量:5100g 最小表示:1g 皿寸法:132(W)*130(D)mm 検定無≫
製造元：エー・アンド・デイ(A&D)
商品番号：HT-5000
商品内容：計量皿寸法
【当店からの連絡】
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落札価格7529円
159 入札履歴
終了
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