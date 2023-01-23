A&D デジタルはかり HT-5000 ≪ひょう量:5100g 最小表示:1g 皿寸法:132(W)*130(D)mm 検定無≫【2024年最新】

商品情報

当店は紙での領収書の発行は行っておりません

初期不良は、1週間以内にご連絡下さい。それ以降の対応は出来ませんので、ご注意下さい。

初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。







【商品概要】

ひょう量:5100g

最小表示:1g

計量皿寸法:132(W)×130(D)mm

電源:ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売)

付属品:取扱説明書、モニター用乾電池、収納ケース



【商品説明】

コンパクトスケールです。

各種産業から学校、家庭、ホビーまで幅広く使用できます。

収納ケース標準付属です。

積み重ねて収納可能です。

電池残量表示付きです。

オートパワーオフ、風袋引き機能付きです。

各種産業から工場、学校、家庭まであらゆる現場で使えます。



【商品詳細】

ブランド：エー・アンド・デイ(A&D)

商品名：A&D デジタルはかり HT-5000 ≪ひょう量:5100g 最小表示:1g 皿寸法:132(W)*130(D)mm 検定無≫

製造元：エー・アンド・デイ(A&D)

商品番号：HT-5000

商品内容：計量皿寸法



【当店からの連絡】