『Wiiリモコン プラス (アカ) (「Wiiリモコンジャケット」同梱)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 07時 20分に出品され04月15日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・※使用するにはセンサーバーが必要な場合があります。

・【対応機種】Wii、Wii U

・複数人でゲームをプレイするなど、対応ソフトで使用。



【食品の賞味期限について】

商品画像は見本となります。

賞味期限に関して見本撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限につきまして最低でも3週間以上の商品をお送りさせていただいております。



【領収証の発行について】

商品到着後、注文履歴より発行ください。



【包装について】

当店ではラッピングは承っておりません。

贈答品の袋の付属がある場合は説明文等に記載いたします。