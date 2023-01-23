『GOLFPRIDE(ゴルフプライド) ツアーベルベット・ラバー バックライン有 VTM ブラック M60X (10本セット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 24分に出品され03月18日 23時 24分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GOLFPRIDE(ゴルフプライド) ツアーベルベット・ラバー バックライン有 VTM ブラック M60X (10本セット)
【商品説明】
・その他アパレル特徴:コアサイズ/M60X、標準重量/52g(1本)
・その他セット内容:10本セット
・原産国:タイ
・性別：男性
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 30.30 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
19 入札履歴
終了
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