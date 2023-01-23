『BD/石井竜也/TATUYA ISHII CONCERT TOUR 2018 -陣 JIN-(Blu-ray)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 20時 48分に出品され03月19日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 石井竜也 (イシイタツヤ いしいたつや)

2018年11月28日 発売





BD:1

1.第一部 将軍たちの午後

2.ひだまり -Instrumental-(第二部 天龍降臨)

3.永久追想(第二部 天龍降臨)

4.愛色(第二部 天龍降臨)

5.哀愁(第二部 天龍降臨)

6.言の葉(第二部 天龍降臨)

7.百花繚乱(第二部 天龍降臨)

8.ゆうやけ(第二部 天龍降臨)

9.LEGEND#4 -WRECKED SHIP-(第二部 天龍降臨)

10.朱(第二部 天龍降臨)

11.陣太鼓(第二部 天龍降臨)

12.神器(第二部 天龍降臨)

13.春想(第二部 天龍降臨)

14.おいら・の・まつり(第二部 天龍降臨)

15.ひだまり(第二部 天龍降臨)

16.はなひとひら(第二部 天龍降臨)

17.飛翔(陣メドレー)(第二部 天龍降臨)

18.浪漫飛行(陣メドレー)(第二部 天龍降臨)

19.君がいるだけで(陣メドレー)(第二部 天龍降臨)