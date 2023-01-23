『[moustache] [ムスタッシュ] ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (ネイビー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 55分に出品され03月17日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4素材を使用した斜めカットのデザインのボディバック。薄マチでスッキリ、必要最低限の荷物を持ち歩きたい方にオススメです。裏面のファスナーからも荷物の取り出しが可能になります。ショルダーベルトは左右に付け替えが可能ですので、利き腕に合わせてお使い頂けます。

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