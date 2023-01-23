『Sea to Summit Aeros プレミアム枕 L グリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 23分に出品され03月23日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sea to Summit Aeros プレミアム枕 L グリーン
【商品説明】
・【カラー】ネイビー、グレー、ライム、マゼンタ
・【使用時サイズ】42×30×13cm
・【収納時サイズ】径8cm×10.5cm
・【素材】50Dブラッシュトポリエステルストレッチニット
・【重量】114g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 11.90 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
797 入札履歴
終了
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