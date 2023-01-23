『Sea to Summit Aeros プレミアム枕 L グリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 23分に出品され03月23日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sea to Summit Aeros プレミアム枕 L グリーン



【商品説明】

・【カラー】ネイビー、グレー、ライム、マゼンタ

・【使用時サイズ】42×30×13cm

・【収納時サイズ】径8cm×10.5cm

・【素材】50Dブラッシュトポリエステルストレッチニット

・【重量】114g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 11.90 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。