『山下工芸 モリブデンテーパーパッキン汁食缶 14cm目盛付 2.0L 120029074【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 09時 42分に出品され04月25日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:14×14×14cm

素材:モリブデン鋼

生産国:日本