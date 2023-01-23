『スマートウォッチ スマートアール V10J-RD スマートR スマートウォッチSMART R タッチスクリーンスマートブレスレットレッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 45分に出品され03月11日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（仕様）機能時計・アラーム・着信アラーム・カロリー・歩数計・心拍・カメラ遠隔・睡眠モニタリング・座りリマインダー・アイフォン探し.充電方式USB使用、連続使用約3?6日.充電時間約2時間.対応OSAndroid4.4、iOS8.0以降.アプリH Band（iPhone）/H Band2.0（Android） V10J-RD スマートR スマートウォッチSMART R タッチスクリーンスマートブレスレットレッド
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落札価格7528円
496 入札履歴
終了
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