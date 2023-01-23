『猫ベッド キャット ベッド ハウス ハーフ ドーム型 半球型 360°回転 おしゃれ かわいい 快適 安定感【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 16時 45分に出品され03月09日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：キャットベッド
材 質：ABS/PS
サイズ：40*38*37cm
カラー：ホワイト
製造国：中国
詳細：
返品、交換は原則としてお受けしておりません。
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落札価格7528円
358 入札履歴
終了
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