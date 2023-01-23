『デオシート 消臭フレグランス グリーンアロマの香り レギュラー 128枚入×4個 (ケース販売)【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 08時 01分に出品され03月26日 08時 01分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デオシート 消臭フレグランス グリーンアロマの香り レギュラー 128枚入×4個 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国・日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :43×15×43.5cm

・本体重量:2.826kg



【サイズ】

高さ : 45.20 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 9.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。