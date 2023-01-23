『Leho コンサートウクレレ MLUC-XM-BS Blue Sea【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 39分に出品され03月09日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Leho コンサートウクレレ MLUC-XM-BS Blue Sea



商品コード：12050311844

型番：MLUC-XM-BS



「My Leho」Xtreme Mahoganyシリーズ。杢目を活かしたシースルーフィニッシュでウッディなニュアンスを強調

エクストリーム・マホガニー材トップ&サイド&バック(アーチバック)

GraphTech Nubone XBナット&サドル

ギアペグ採用

ソフトケース付属