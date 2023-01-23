『Ｗｈａｔｎａ アンティーク風合い鞣し 牛 革 ミニショルダーバッグ メンズ 2way 斜め掛け ミニボディバッグ ミニ胸バッグ 小型ポシェッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 02分に出品され03月05日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ｗｈａｔｎａ アンティーク風合い鞣し 牛 革 ミニショルダーバッグ メンズ 2way 斜め掛け ミニボディバッグ ミニ胸バッグ 小型ポシェッ
【商品説明】
・1、【便利性：3way】ボディバッグ、斜め掛けバッグ、ショルダーバッグ、多様な掛け方で、雰囲気や場合により胸バッグ、ワンショルダーバックとしてご使用いただけます!通学、通勤、様々なシーンで多様に活用いただくことが可能です
・2、【仕様】重さ約0.5KG?、サイズ約21.5*13*13.5cm IpadMini収納可、収納仕様：メインポケットx1、ファスナーポケット×1、オープンポケット×1背ファスナーポケット×1
・3、【品名】メンズ ショルダー 冠婚葬祭 バッグ、ショルダーミニポーチ、メンズ フォーマルバッグ ショルダー 、葬式用 ショルダーバッグ 男性、せかんどばっく メンズ ショルダー、メ
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 16.50 cm
奥行 : 31.30 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
[カンゴール] Alterna」 ボックスロゴ 刺? リュック バッグパック メンズ レディース ２５L 大容量 マルチカラー 250-1291 マルチ
¥ 7528
[カンゴール] Alterna」 ボックスロゴ 刺? リュック バッグパック メンズ レディース ２５L 大容量 マルチカラー 250-1291 マルチ
¥ 7528
[トキ] デイパック TML 12:34 メンズ
¥ 7528
[イーストボーイ] リュックサック エチュード スクエアリュック30L レディース ピンク
¥ 7528
[ドムドムハンバーガー] リュックサック バンジーコードリュック３０L レッド
¥ 7528
[アヴェンチュラ] リュック リュックサック フラップリュック 大容量 レディース メンズ 大人 高校生 RON-30096 ダークグリーン
¥ 7528
[ディッキーズ] バックパック 2FRONTPOCKET BACKPACK ブラック×ブラック
¥ 7528
[ディッキーズ] バックパック 2FRONTPOCKET BACKPACK ブラック×ブラック
¥ 7528
[ディッキーズ] バックパック 2FRONTPOCKET BACKPACK ブラック×ブラック
¥ 7528
[ディッキーズ] バックパック 2FRONTPOCKET BACKPACK ブラック×ホワイト
¥ 7528
[ディッキーズ] バックパック 2FRONTPOCKET BACKPACK ブラック×ホワイト
¥ 7528
[ユニバーサルオーバーオール] UVO11ポケットリュック (vvuvo-003) (F【フリー】， BLACK)
¥ 7528
[アウトドアプロダクツ] リュック サコッシュ付 メッシュ A4収納 大容量 25L 47.クレイジー
¥ 7528
[アウトドアプロダクツ] リュック サコッシュ付 メッシュ A4収納 大容量 25L 47.クレイジー
¥ 7528
[ヴォルッタ] トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート ネイビー
¥ 7528
[ヴォルッタ] トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート ブラック
¥ 7528
[ヴォルッタ] トートバッグ アレグロシリーズ 2wayトート キャメル
¥ 7528
ジャックバニー ショルダーバッグ (フェイクファー・ショルダーテープ付き) / ゴルフ / 262-1281112 090_ピンク
¥ 7528
落札価格7528円
154 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！