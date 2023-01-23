『Ｗｈａｔｎａ アンティーク風合い鞣し 牛 革 ミニショルダーバッグ メンズ 2way 斜め掛け ミニボディバッグ ミニ胸バッグ 小型ポシェッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 02分に出品され03月05日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Ｗｈａｔｎａ アンティーク風合い鞣し 牛 革 ミニショルダーバッグ メンズ 2way 斜め掛け ミニボディバッグ ミニ胸バッグ 小型ポシェッ



【商品説明】

・1、【便利性：3way】ボディバッグ、斜め掛けバッグ、ショルダーバッグ、多様な掛け方で、雰囲気や場合により胸バッグ、ワンショルダーバックとしてご使用いただけます!通学、通勤、様々なシーンで多様に活用いただくことが可能です

・2、【仕様】重さ約0.5KG?、サイズ約21.5*13*13.5cm IpadMini収納可、収納仕様：メインポケットx1、ファスナーポケット×1、オープンポケット×1背ファスナーポケット×1

・3、【品名】メンズ ショルダー 冠婚葬祭 バッグ、ショルダーミニポーチ、メンズ フォーマルバッグ ショルダー 、葬式用 ショルダーバッグ 男性、せかんどばっく メンズ ショルダー、メ



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 31.30 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Ｗｈａｔｎａ

アンティーク風合い鞣し

牛

革

ミニショルダーバッグ

メンズ

2way

斜め掛け

ミニボディバッグ

ミニ胸バッグ

小型ポシェッ