『デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 55分に出品され03月17日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ55cmxヨコ30cmxマチ19cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:950g



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 45.50 cm

奥行 : 58.20 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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