『デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 55分に出品され03月17日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ55cmxヨコ30cmxマチ19cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:950g
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 45.50 cm
奥行 : 58.20 cm
重量 : 970.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7528円
921 入札履歴
終了
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