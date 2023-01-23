『グリシコトウシューズ トライアンフ Pro(シャンクM) 大人・子供用 XXX-7(26cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 39分に出品され03月26日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,528円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリシコトウシューズ トライアンフ Pro(シャンクM) 大人・子供用 XXX-7(26cm)



【商品説明】

・※こちらの商品は、今後入荷の予定がございません。在庫限りとなります。サイズ：3 1/2(22.5cm)，4(23cm)，4 1/2(23.5cm)，5(24cm)，5 1/2(24.5cm)，6(25cm)，6 1/2(25.5cm)，7(26cm)

・シャンク：Ｍ(ミディアム)、ソール：フルソール

・ボックスの硬さ：硬め、引き紐：あり、消音機能：あり

・ワイズ：X，XX，XXX，XXXX ※Xの数が増えるほどシューズの幅が広くなります

・ヴァンプ：普通 、ボックスの高さ：高め



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。