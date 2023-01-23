『asics/アシックス BAG010-50 ＧＲＯＵＮＤ ＣＯＡＴ 野球 アパレル（メンズ） ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 00時 03分に出品され04月23日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
備考：総中わた入り仕様（見頃８０g・袖６０g）サイズ別注不可商品高校野球ルール対応品内ポケット付き
[ブランド名]
asics/アシックス
[商品名]
ＧＲＯＵＮＤ ＣＯＡＴ
[品番]
BAG010-50
[素材]
素材：身頃：リップタフタＡＳ袖：テクニスタフタ中：中わた裏：エステルタフタ品質：身頃：ポリエステル１００％袖：ポリエステル１００％中：ポリエステル１００％裏：ポリエステル１００％
[サイズ]
サイズ：S、M、L、O、XO、2XOJASPO範囲表示
[カラー]
ネイビー
[生産国]
中国
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落札価格7527円
638 入札履歴
終了
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