『SNOWFIELD (スノーフィールド) F3 SNOWFIELD SF-04 SKBL 偏光シルバーミラー サングラス スカイブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 21時 21分に出品され03月20日 21時 21分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SNOWFIELD (スノーフィールド) F3 SNOWFIELD SF-04 SKBL 偏光シルバーミラー サングラス スカイブルー



【商品説明】

・フレームカラー：スカイブルー

・レンズカラー：シルバーミラー×偏光スモーク

・可視光線透過率：13%

・台湾製



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。