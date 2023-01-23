『アニフル (anifull) わんコル その他 ブラック 犬 M サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 41分に出品され04月26日 18時 41分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック M 000-1567

・本体重量:136.0g

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.0×32.5×0.5cm

・足腰の負担が大きい胴長体型の子に