『コールマン アトラス30 ネイビー 2000021665【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 51分に出品され03月12日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

コールマン アトラス30 ネイビー 2000021665



【商品説明】

・タテ:52 cmX ヨコ:32 cmX マチ:23 cm

・メイン素材: 表地:1680D バリスティックポリエステル

・収納可能サイズ: 21-30L

・表地: 1680D バリスティックポリエステル

・表地:1680D バリスティックポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 35.31 cm

奥行 : 57.66 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ コールマン

アトラス30

ネイビー

2000021665