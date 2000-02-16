『コールマン アトラス30 ネイビー 2000021665【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 51分に出品され03月12日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン アトラス30 ネイビー 2000021665
【商品説明】
・タテ:52 cmX ヨコ:32 cmX マチ:23 cm
・メイン素材: 表地:1680D バリスティックポリエステル
・収納可能サイズ: 21-30L
・表地: 1680D バリスティックポリエステル
・表地:1680D バリスティックポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 35.31 cm
奥行 : 57.66 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7527円
334 入札履歴
終了
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