『江戸てん 雪駄 草履 タイヤ底 カラス竹 クッション鼻緒 日本製 桜 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 17時 30分に出品され04月21日 17時 30分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
江戸てん 雪駄 草履 タイヤ底 カラス竹 クッション鼻緒 日本製 桜 L
【商品説明】
・サイズ：M 長さ約24cm×幅約9.5cm×厚さ(前約1.5cm、後約2cm)サイズ：L 長さ約25cm × 幅約9.5cm × 厚さ（前約1cm、後2約cm）サイズ：LL 長さ約27cm × 幅約9.8cm × 厚さ（前約約1cm、後約2cm）
・ソフトなクッション鼻緒の竹皮草履、手編み、手縫いの日本製タイヤ底雪駄です。底は本物のタイヤを使用しております。
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: 綿
・留め具の種類: プルオン
・表地: 竹
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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625 入札履歴
終了
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