YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)【コストコ お買い得】

商品情報

・Black Air/Pro 13インチ

・・Size:Air/Pro 13インチ

・【対応機種】M1/M2チップ搭載機はもちろん、USB-Cポート搭載の13インチMacBookAir(2018以降)/MacBookPro(2016以降)にてご使用いただけます。22年7月発売予定の最新MacBookAirにも完全対応！

・【品質】厳選した牛革を使い、日本の職人がひとつずつ丁寧に仕上げています。少しでも多くのお客様に使っていただくため、簡易包装でお届けします。

・【意匠】MacBookが主役になるシンプルなデザインを追求しました。ブロンズレッドの縫い糸がアクセントになっています。

・【保護】本革の裏側は適度に起毛していて柔らかく、大切なMacBookを擦り傷などから優しく守ってくれます。

・【ラグ】MacBookの下に敷いてラグとしても使えます。刻印などによる凹凸がないので安定して置くことができます。