『YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 14時 24分に出品され03月17日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,527円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Black Air/Pro 13インチ
・・Size:Air/Pro 13インチ
・【対応機種】M1/M2チップ搭載機はもちろん、USB-Cポート搭載の13インチMacBookAir(2018以降)/MacBookPro(2016以降)にてご使用いただけます。22年7月発売予定の最新MacBookAirにも完全対応！
・【品質】厳選した牛革を使い、日本の職人がひとつずつ丁寧に仕上げています。少しでも多くのお客様に使っていただくため、簡易包装でお届けします。
・【意匠】MacBookが主役になるシンプルなデザインを追求しました。ブロンズレッドの縫い糸がアクセントになっています。
・【保護】本革の裏側は適度に起毛していて柔らかく、大切なMacBookを擦り傷などから優しく守ってくれます。
・【ラグ】MacBookの下に敷いてラグとしても使えます。刻印などによる凹凸がないので安定して置くことができます。
（まとめ）リヒトラブ キャリングバッグ2ウェイタイプ B4 縦300×横400×厚さ50mm 橙 A-7650-4 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITキャリングポーチ A6 ブラック A-7574-24 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITキャリングポーチ A6 オリーブ A-7574-22 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITキャリングポーチ A6 ネイビー A-7574-11 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (タテ型) A4 ブラック A-7683-24 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (タテ型) A4 ネイビー A-7683-11 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (タテ型) A4 イエローグリーン A-7683-6 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (タテ型) A4 レッド A-7683-3 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (ヨコ型) A4 ブラック A-7681-24 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (ヨコ型) A4 ネイビー A-7681-11 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (ヨコ型) A4 イエローグリーン A-7681-6 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）リヒトラブ SMART FITACTACT バッグインバッグ (ヨコ型) A4 レッド A-7681-3 1個〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 7525
（まとめ）ナカバヤシ キャリングバッグ ブラックCB-270BK 1個〔×2セット〕
¥ 7525
【 送料無料 】（まとめ）エレコム off toco13.3inch PCケース ネイビー BM-IBOF13NV 1個〔×2セット〕【 お買得 】
¥ 7525
【 送料無料 】（まとめ）エレコム off toco13.3inch PCケース グレー BM-IBOF13GY 1個〔×2セット〕【 お買得 】
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【 送料無料 】（まとめ）エレコム off toco13.3inch PCケース ブラック BM-IBOF13BK 1個〔×2セット〕【 お買得 】
¥ 7525
Usb type cハブアダプターラップトップドッキングステーション、macbook用mstデュアルモニターデュアルhdmivga rj45 sdtf
¥ 7525
(まとめ) キング PCケース 13型対応 ブラック K-SMWC-13BK 1個 〔×3セット〕
¥ 7525
落札価格7527円
705 入札履歴
終了
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