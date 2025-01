MIL-TEC バックパック US ASSAULT PACK 20L MOLLEシステム搭載 - TACTICAL BLACK 迷彩【お歳暮】

商品情報

【商品名】

MIL-TEC バックパック US ASSAULT PACK 20L MOLLEシステム搭載 - TACTICAL BLACK 迷彩



【商品説明】

・adjustable belly strap in length with quick release fastener.carrying handle.2 big pockets with several zipper and net pockets.

・front pocket with organizer and additional pocket with zipper.all pockets with 2-way-zipper.

・padded back.ergonomic formed padded shoulder straps, ca. 5 cm wide, adjustable in



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 27.30 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。