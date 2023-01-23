『MIL-TEC バックパック US ASSAULT PACK 20L MOLLEシステム搭載 - TACTICAL BLACK 迷彩【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 03時 24分に出品され05月04日 03時 24分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIL-TEC バックパック US ASSAULT PACK 20L MOLLEシステム搭載 - TACTICAL BLACK 迷彩
【商品説明】
・adjustable belly strap in length with quick release fastener.carrying handle.2 big pockets with several zipper and net pockets.
・front pocket with organizer and additional pocket with zipper.all pockets with 2-way-zipper.
・padded back.ergonomic formed padded shoulder straps， ca. 5 cm wide， adjustable in
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 27.30 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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947 入札履歴
終了
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