『イクス 新 ドリームライト サクラ ＵＦＯミニ 時計セット（台付き） ギフトラッピング仕様【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 10時 18分に出品され05月05日 10時 18分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イクス 新 ドリームライト サクラ ＵＦＯミニ 時計セット（台付き） ギフトラッピング仕様
【商品説明】
・サイズ：直径11?×奥行き10?×高さ9? スタンド：縦8.7?×横10×高さ5?
・世界60カ国以上の国で親しまれているドイツのキャンドルホルダーブランド「ドリームライト」の置き時計シリーズです。ひとつひとつをハンドメイドで仕上げたナチュラルテイストのアレンジが魅力です。インテリアのアクセントや大切な方への贈り物としても最適な新しい感覚の花時計です。【サクラ-Cherry Blossom】日本の桜をドイツの精巧な技術で表現しました。満開のサクラが暖かい春の訪れを知らせてくれます。季節と自然を楽しむドリームライトならではのシリーズです。マウスブロウで形成したガラス器に、彩り豊かな花々のモチーフやビーズをジェルで封じ込めた、みずみずしいデザインが特
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 22.70 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7526円
928 入札履歴
終了
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