『Takstar Pro82 ヘッドホン プロフェッショナル 参照モニター ヘッドフォン pro 82【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 46分に出品され03月03日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Takstar Pro82 ヘッドホン プロフェッショナル 参照モニター ヘッドフォン pro 82
【商品説明】
・3段階の低音調整機能を備えた設計。ユーザーは音楽スタイルに合わせてベースを調整でき、最高のパフォーマンスを発揮します。
・?40mm NdFeBドライバーは高感度、幅広い応答範囲と大きなダイナミックが特徴です。
・人間工学に基づいたデザインで、異なる頭の形状にフィットします。
・柔らかく快適なヘッドバンドとイヤーパッドでストレスなく長時間のリスニング。
・高分子コーティングのダイヤフラム、純粋なベース、浸透性の中と絶妙な高音が特徴です。
【サイズ】
高さ : 14.70 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 1.31 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7526円
111 入札履歴
終了
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