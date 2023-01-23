『Takstar Pro82 ヘッドホン プロフェッショナル 参照モニター ヘッドフォン pro 82【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 46分に出品され03月03日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Takstar Pro82 ヘッドホン プロフェッショナル 参照モニター ヘッドフォン pro 82



【商品説明】

・3段階の低音調整機能を備えた設計。ユーザーは音楽スタイルに合わせてベースを調整でき、最高のパフォーマンスを発揮します。

・?40mm NdFeBドライバーは高感度、幅広い応答範囲と大きなダイナミックが特徴です。

・人間工学に基づいたデザインで、異なる頭の形状にフィットします。

・柔らかく快適なヘッドバンドとイヤーパッドでストレスなく長時間のリスニング。

・高分子コーティングのダイヤフラム、純粋なベース、浸透性の中と絶妙な高音が特徴です。



【サイズ】

高さ : 14.70 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 1.31 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。