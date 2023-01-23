浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器【2025年の人気アイテム】

商品情報

全国の一流料理人たちが愛用する、銅銀銅器店の純銅製 卵焼き器です。サイズは小（13.5cm ×16.5cm）。使用する卵は3〜5個が目安です。

【卵焼きやふっくら、ジューシー】銅は熱伝導が非常に良いため、ムラなく均一に熱が通り、微妙な火加減を伝えることができます。鍋の厚さは約1.5mm。厚みがある分、熱を保ちやすく余熱で調理できます。卵焼きがふっくら、ジューシーに仕上がります。

【細部まで丁寧に作られた卵焼き器】東京 浅草で大正13年に創業の銅銀銅器店。東京都優秀技能賞や、台東区認定文化財に指定されている老舗です。職人歴40年の星野さんが、細部まで丁寧に手仕事で仕上げてます。

【一生もの】銅器はしっかり手入れをすれば50年使えるほど長持ちします。使用上の注意やお手入れ方法は、同梱されている取扱説明書をご覧ください。

【仕様】素材：本体 純銅製、内側 錫メッキ、取手 木製。大きさ：横 約13.5cm 縦 約16.5cm。取手約20cm。【銅板厚み】1.5mm。【重さ】約700g【容量】卵3