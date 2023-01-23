『浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 56分に出品され04月24日 07時 56分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国の一流料理人たちが愛用する、銅銀銅器店の純銅製 卵焼き器です。サイズは小（13.5cm ×16.5cm）。使用する卵は3〜5個が目安です。
【卵焼きやふっくら、ジューシー】銅は熱伝導が非常に良いため、ムラなく均一に熱が通り、微妙な火加減を伝えることができます。鍋の厚さは約1.5mm。厚みがある分、熱を保ちやすく余熱で調理できます。卵焼きがふっくら、ジューシーに仕上がります。
【細部まで丁寧に作られた卵焼き器】東京 浅草で大正13年に創業の銅銀銅器店。東京都優秀技能賞や、台東区認定文化財に指定されている老舗です。職人歴40年の星野さんが、細部まで丁寧に手仕事で仕上げてます。
【一生もの】銅器はしっかり手入れをすれば50年使えるほど長持ちします。使用上の注意やお手入れ方法は、同梱されている取扱説明書をご覧ください。
【仕様】素材：本体 純銅製、内側 錫メッキ、取手 木製。大きさ：横 約13.5cm 縦 約16.5cm。取手約20cm。【銅板厚み】1.5mm。【重さ】約700g【容量】卵3
山下工芸 アルミ底平浅型雪平鍋27cm目盛付(4.8L) 04-0212-1004
¥ 7526
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浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7526
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¥ 7526
寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 7526
山下工芸(Yamasita craft) 手提盛篭膳 白竹 大 18017280
¥ 7524
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7522
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7522
山下工芸 (Yamasita craft) エクセージュ PART3 12吋チョップ皿 578-34-106
¥ 7522
山下工芸 銅 玉子焼 関西型 19.5cm
¥ 7520
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ヤマト工芸 SLIM DUST N/Pbg 容量：約8リットル YK19-101
¥ 7517
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7511
ウーロン茶 烏龍茶 200g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
凍頂烏龍茶 四季春 ウーロン茶 台湾産 ティーパック 2g×15パック×6袋セット 無添加 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
お茶 中国茶 国産黒烏龍茶 国産 黒烏龍茶 48g（4g×12）×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
おかねがたまる! ハンバーガー屋さん
¥ 7508
BRIGHTZ RVR GA3W GA4W 超鏡面ステンレスメッキフェンダートリム Aタイプ 【 FEN-TRIM-001 】 アール ブイ ヴイ ア
¥ 7505
落札価格7526円
229 入札履歴
終了
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