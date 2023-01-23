『RX-7 FD3S [1991~2002] DTMミラー ブラック ミラー面電動調整 右ハンドルSBMDTBKAHR-2002【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 23時 11分に出品され03月25日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スタイリッシュなデザインが好評のdtmタイプ。ブルーミラーを採用。レンズの角度調整もお車のスイッチから調整可能となります。ブラックタイプは塗装される方にもお勧めです。

ミラーレンズコントロール用モーター内臓。

カラー:マテリアルブラック

適合車種:RX-7 FD3S [1991~2002]