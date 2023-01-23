『バーチャルYouTuber Vtuber ホロライブ4期生 常暗永遠 常闇トワ コスプレ衣装 コスチューム 変身 仮装 ステージ服 舞台 ハロウィン クリスマス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 11分に出品され03月20日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ウィッグ 靴 別売り



サイズ：cm(誤差ご多少ございます)

ヌードサイズ

S:身長150-155バスト75-81ウエスト56-61ヒップ82-88

M:身長155-160バスト81-88ウエスト61-66ヒップ88-93

L:身長160-165バスト88-95ウエスト66-75ヒップ93-99

XL:身長165-170バスト95-103ウエスト75-81ヒップ98-104





【納期】：ご入金確認後、25-30営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。



【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。