『DORAEMON x HELLOKITTY UKULELE LetsParty ソプラノウクレレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 01時 47分に出品され04月11日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Natural UKULELE LetsParty

・ドラえもんとハローキティが夢のコラボレーション!

・レーザー彫刻入り

・ボディサイズ：ソプラノ

・ボディ材：マホガニー

・ギグバッグ付属