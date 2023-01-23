『モフア ( mofua ) うっとりなめらかパフ ふわ 毛布 ダブル アイボリー 57920308【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 02時 23分に出品され04月24日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モフア ( mofua ) うっとりなめらかパフ ふわ 毛布 ダブル アイボリー 57920308
【商品説明】
・【素材】表地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%(パフ生地)、 中綿:ポリエステル100% 3D中空綿(30%)+羽毛調マイクロ綿(70%)、 裏地:ポリエステル100%(マイクロフリース生地)
・サイズ(約):180×200cm
・仕様:洗濯可(ネット使用)
・本体重量(約):2.35kg
・梱包について:ご注文のタイミングにより、パッケージデザインが画像と異なる場合がございます。
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 57.00 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7526円
583 入札履歴
終了
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