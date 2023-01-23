『Litumeオールシーズン対応 寝袋インナーシュラフ 15°Cまでに向上 圧縮性の高い 軽量なマミー型インナーシュラフ バックパッキング、キ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 26分に出品され04月16日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Litumeオールシーズン対応 寝袋インナーシュラフ 15Cまでに向上 圧縮性の高い 軽量なマミー型インナーシュラフ バックパッキング、キ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。