『崩壊スターレイル 開拓者 女主人公 コスプレ衣装 cosplay ウィッグ 靴 追加可能 イベント ステージ服 舞台 クリスマス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 15分に出品され03月19日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【セット内容】：セット内容は写真の通りすべて含まれています。
【素材】：ポリエステル、コットンなど。
※靴のサイズ：22.5cm?29cm
素材：合皮合皮、ゴム等
※ウィッグ：専用ネットを無料で差し上げます。
高品質耐熱ファイバー人工毛ですので、の手触りで指通りもスムーズです。
耐熱温度は180以内、アイロン 、ドライヤーを使用してスタイリング可能です。
サイズ表を参考にして、お客様にぴったりのサイズをお選びください。
【納期詳細】 製作時間：ご入金確認より6?10日間程度かかります。 発送時間：3?5日間程度でございます。
通関、天候、郵送などの事情で遅くなる場合が御座いますので、予めご了承ください。
商品注文後のキャンセル不可、予めご了承ください。
商品状態について
・写真画像は光の加減やお客様のモニター環境により若干異なって見える場合があります。
・生地の在庫状態によって、細かい仕様の変更があるかもしれませんがご了承ください。
・新品はとても綺麗ですが、少し染み・傷・チョークの跡がついている恐れがあります。
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落札価格7525円
786 入札履歴
終了
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