崩壊スターレイル 開拓者 女主人公 コスプレ衣装 cosplay ウィッグ 靴 追加可能 イベント ステージ服 舞台 クリスマス【2025の人気アイテム】

商品情報

【セット内容】：セット内容は写真の通りすべて含まれています。

【素材】：ポリエステル、コットンなど。



※靴のサイズ：22.5cm?29cm

素材：合皮合皮、ゴム等



※ウィッグ：専用ネットを無料で差し上げます。

高品質耐熱ファイバー人工毛ですので、の手触りで指通りもスムーズです。

耐熱温度は180以内、アイロン 、ドライヤーを使用してスタイリング可能です。



サイズ表を参考にして、お客様にぴったりのサイズをお選びください。



【納期詳細】 製作時間：ご入金確認より6?10日間程度かかります。 発送時間：3?5日間程度でございます。

通関、天候、郵送などの事情で遅くなる場合が御座いますので、予めご了承ください。



商品注文後のキャンセル不可、予めご了承ください。



商品状態について

・写真画像は光の加減やお客様のモニター環境により若干異なって見える場合があります。

・生地の在庫状態によって、細かい仕様の変更があるかもしれませんがご了承ください。

・新品はとても綺麗ですが、少し染み・傷・チョークの跡がついている恐れがあります。