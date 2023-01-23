『崩壊：スターレイル 白露 風 コスプレ衣装 コスチューム キャラクター服 イベント ハロウィン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 08分に出品され03月27日 03時 08分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品状態】新品未使用品
【納期について】通常で、9-15営業日ぐらいで発送予定です。ご希望納期がございましたら、事前にお問い合わせお願いいたします。
【セット内容】コート、インナー、髪飾り、袖、尻尾、首飾り、飾り、耳、脚飾り
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落札価格7525円
980 入札履歴
終了
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