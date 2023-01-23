『オクドンジャ ふりかけ [70gｘ20個＝1BOX]【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 01時 17分に出品され04月05日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【韓国のり1Box(20個)】オクドンジャ ふりかけ １Box＝70gｘ20個入り 内容量：70g（1袋）ｘ20袋 ＝ 1BOX 原材料：のり（韓国産）、オリーブ油、ごま油、菜種油、食塩 原産地：韓国 賞味期限：約12か月 保管方法:日光の当たらない涼しいところに保管してください。