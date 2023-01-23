『ホソカワコーポレーション Kanbatsu PADISH(パディッシュ) ペット用食器 パーティープレート220 日本製 KBP01【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 11分に出品され04月16日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22×2.5×22cm 本体重量:0.275kg 原産国:日本