『ダッフルコート チェスターコート レディース 秋冬 40代 アウター ジャケット チェック柄 ロング丈【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 57分に出品され03月15日 14時 57分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 ダッフルコート チェスターコート レディース 秋冬 40代 アウター ジャケット チェック柄 ロング丈 メルトンコート フード付き 上品 ラシャ 通勤 着痩せサイズ/素材 【素材】：綿/ポリエステル
【カラー】：チェック、配色
【サイズ】：（約)
*着 丈 ：83cm(S) 84cm(M) 85cm(L) 86cm(XL)
*バスト：110m(S) 114cm(M) 118cm(L) 122cm(XL)
*袖 丈 ：66cm(S) 67cm(M) 68cm(L) 69cm(XL)色 チェック，配色その他商品説明
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落札価格7525円
88 入札履歴
終了
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