『highstyle 3層構造 軽量 A4サイズ対応 カラーレディースビジネスバッグ (ブラック/ブルー)【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 02時 43分に出品され04月20日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

highstyle 3層構造 軽量 A4サイズ対応 カラーレディースビジネスバッグ (ブラック/ブルー)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 42.40 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ highstyle

3層構造

軽量

A4サイズ対応

カラーレディースビジネスバッグ

(ブラック/ブルー)