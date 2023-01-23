『highstyle 3層構造 軽量 A4サイズ対応 カラーレディースビジネスバッグ (ブラック/ブルー)【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 02時 43分に出品され04月20日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
highstyle 3層構造 軽量 A4サイズ対応 カラーレディースビジネスバッグ (ブラック/ブルー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 42.40 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7525円
746 入札履歴
終了
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