卓上自転車用ペダル、ミニオーバル卓上自転車、段階的に調整可能なボディ付きエクササイズマシン【2025の人気アイテム】

商品情報

継続的な変化を伴う可変抵抗:個人の能力に応じてペダルの抵抗と速度を調整するためにボタンを調整します。抵抗を行使しながら、それは多くの脂肪を消費します



Low impact: the oval under this table is a great way to combine movements of the lower body without exerting pressure on the joints.?While sitting at work, enjoy a 7-inch wheelbase.



収納が簡単:長さ17インチ、高さ11.4インチのテーブルの下にあるこの楕円形のデザインは、テーブルの下に簡単に収納できます。一体型ハンドルを使用して車を入手してください。



2 in 1の設計:このマシンをデスクトップの表面に取り付けたときにワークアウトを変更します。腕で前にトレーニングしながら、上半身の筋肉を引きます。



最大の安定性:最大負荷は220ポンドです。