『アシックス asics グラウンドコート 野球 ウェア グラコン (BAG010)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 09時 33分に出品され03月20日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プロ球団採用デザインを高校野球対応で新展開

カラー：

(2301)レッド×ホワイト

(4301)ロイヤル×ホワイト

(50)ネイビー

(5001)ネイビー×ホワイト

(90)ブラック

(9001)ブラック×ホワイト

サイズ：S M L O XO 2XO(JASPO範囲表示)

素材：身頃：リップタフタAS

袖：テクニスタフタ

中：中わた

裏：エステルタフタ

備考：総中わた入り仕様

サイズ別注不可商品

高校野球ルール対応品

生産地：中国