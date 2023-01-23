『アシックス asics グラウンドコート 野球 ウェア グラコン (BAG010)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 09時 33分に出品され03月20日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プロ球団採用デザインを高校野球対応で新展開
カラー：
(2301)レッド×ホワイト
(4301)ロイヤル×ホワイト
(50)ネイビー
(5001)ネイビー×ホワイト
(90)ブラック
(9001)ブラック×ホワイト
サイズ：S M L O XO 2XO(JASPO範囲表示)
素材：身頃：リップタフタAS
袖：テクニスタフタ
中：中わた
裏：エステルタフタ
備考：総中わた入り仕様
サイズ別注不可商品
高校野球ルール対応品
生産地：中国
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落札価格7525円
298 入札履歴
終了
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