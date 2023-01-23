『クプレラ エクストリーム)プレミアム・ベニソン 1.5kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 53分に出品され03月12日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クプレラ エクストリーム)プレミアム・ベニソン 1.5kg
【商品説明】
・原産国:オーストラリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×8×41cm
・本体重量:1500g
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 38.30 cm
重量 : 1.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
347 入札履歴
終了
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