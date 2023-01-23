『GENERATIONS from EXILE TRIBE / BEST GENERATION 【限定BOX】(3CD+4Blu-ray) 〔CD〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 13分に出品され03月28日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2018年01月01日 / ジャンル:ジャパニーズポップス / フォーマット:CD / 組み枚数:7 / レーベル:Rhythm Zone / 発売国:日本 / 商品番号:RZCD-86454/B / その他:初回限定盤， グレイテストヒッツ， Blu-ray Disc付き / アーティストキーワード:Generations From Exile Tribe GENERATIONS from EXILE TRIBE Generatio・・・ / タイトルキーワード:RZCD-86454/B ベストジェネレーション ベストアルバム