『PetSafe イージーウォークハーネス (L， ブラック＆シルバー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 37分に出品され04月12日 08時 37分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PetSafe イージーウォークハーネス (L， ブラック＆シルバー)
【商品説明】
・チョークとハーネスが合体しました。
・商品サイズ：【胸周り】約66～91cm、【幅】約2.4cm
【サイズ】
高さ : 4.39 cm
横幅 : 11.71 cm
奥行 : 21.21 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
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