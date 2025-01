エイト 8(eight) サイドジップブーツミリタリー 7 25.5cm ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

エイト 8(eight) サイドジップブーツミリタリー 7 25.5cm ブラック



【商品説明】

・Closure: Zip

・Material: Leather

・Material: Synthetic leather, nylon, synthetic sole

・Outer Material: Faux Leather

・Please note that there may be slight errors in the measurements of amateurs

・Product code ya030

・Size Chart 6: Approx. 9.6 inches (24.5 cm), 7 Approx. 10.0 inches (25.5 cm), 8 Approx. 10.4 inches (26.5 cm)

・Sole Mat



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。