『ケンコー・トキナー セレス 30倍ズームコンパクト双眼鏡 C04【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 02時 46分に出品され03月28日 02時 46分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケンコー・トキナー セレス 30倍ズームコンパクト双眼鏡 C04



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。